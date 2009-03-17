Объем торгов на межбанке 16 марта составил 337,2 млн. долл.

Вчера, 16 марта, объем торгов на украинском межбанке (в эквиваленте) составил 337,158 млн. долл. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в пятницу.

Согласно предоставленной информации, объем торгов по доллару составил 214,444 млн. долл. и средневзвешенный курс сформировался на уровне 7,9479 грн./долл.

По данным Нацбанка, объем торгов по евро составил 60,395 млн. евро при средневзвешенном курсе 10,5076 грн./евро, по английскому фунту – 2,173 млн. фунтов при средневзвешенном курсе 11,3694 грн./фунт, по российскому рублю – 1,204 млрд. рублей при средневзвешенном курсе 2,31 грн. за 10 российских рублей.

Национальный банк Украины вчера осуществлял интервенции на межбанке. Накануне он заявил, что готов покупать доллары по 7,7 грн./долл., продавать – по 7,9 грн./долл. В сообщении пресс-службы не уточняется объем интервенции Нацбанка.

При этом, по информации дилеров, вчерашние котировки были в рамках 8,08-8,18 гривень за 1 доллар США.