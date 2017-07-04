В США отмечают День независимости: большой путь доллара за 230 лет (инфографика)

Сегодня США отмечают 241 годовщину независимости, начав демократические принципы управления государством и распространяя их в мире, создав крепкую валюту и мощную экономическую систему, которая обеспечивает высокие стандарты жизни своим гражданам.

За 230 лет существования доллар прошел достойный путь: пережил «великую депрессию», удачно воспользовался историческим моментом в конце Второй мировой войны, чтобы установить мировое лидерство из-за введения «долларового стандарта», а впоследствии придал мощный финансовый толчок к возрождению обескровленной войной Европы.

Читайте такжеДоллар снова ниже 26: гривня укрепилась на межбанке

По данным аналитической группы Corestone Corp, Федеральная резервная система США не разглашает количество долларов в обращении, однако известно, что около 700 млрд. долларов обращаются за пределами Штатов, до 60% мировых расчетов производится в долларах, а также к нему привязаны курсы других валют и глобальная финансовая статистика.

Несмотря на многолетние попытки центробанков пізних стран диверсифицировать свои валютные корзины, доллар все еще обеспечивает почти 2/3 мировых валютных резервов. Следовательно, американская валюта до сих пор является доминирующей в мире и не спешит сдавать свои позиции.