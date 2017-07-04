Кабмин устранил барьеры для платежей с помощью мобильного телефона

Правительство одобрило постановление, которым устраняются барьеры на рынке мобильных платежей, благодаря чему теперь с помощью мобильного телефона можно будет рассчитываться также за услуги, не связанные с мобильной связью.

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Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Рынку мобильных платежей быть. Сегодня правительство устранило важный барьер, который сдерживал возможности расчетов с помощью мобильного телефона. Ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено», - написал он.

Речь идет о проекте постановления Кабинета министров «О внесении изменений в постановление КМУ от 3 ноября 1998 г. №1740 и от 11 апреля 2012 г. №295».

В пояснительной записке указано, что через два года после внедрения в Украине технологии мобильных платежей данными услугами будут пользоваться примерно 8 млн украинцев, а объем данного рынка в первый год после внедрения этой технологии составит более 600 млн долл.

Также отмечается, что принятие данного постановления будет способствовать развитию рынка мобильных платежей и соответствует требованиям Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, утвержденной постановлением правления Национального банка Украины от 18 июня 2015 г. №391.

Глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук, который принимал участие в разработке данного постановления, в своем посте в соцсети Facebook отметил, что очень скоро в Украине мобильным телефоном можно будет пользоваться как кошельком.

Как сообщал УНИАН, компании «Vodafonе Украина» (ранее «МТС Украина») и Mastercard запустили первый универсальный цифровой кошелек Vodafone Pay, который позволит оплачивать товары и услуги со смартфона.

Сумма безналичных платежей с использованием платежных карт в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 22,9% - до 426 млрд грн, а количество операций - на 28,2%, до 679 млн.