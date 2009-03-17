Соцвыплаты, или в чьей тумбочке Кабмин будет искать деньги

Казалось бы, какая радость, что в такой тяжелый момент правительство продолжает опекать нас - нуждающихся. Кризис, как выяснилось, Кабмину не помеха. Для нас он изыщет необходимые средства и в без того дырявом бюджете. В принципе, настойчивость поиска средств со стороны Юлии Владимировны достойна уважения, но с другой стороны, зачем дважды наступать на грабли…

Соцвыплаты и бюджет

Сегодняшнее заявление заслуживает особого внимания. На сайте правительства обнародовано постановление Кабмина (№198 от 11 марта 2009 года) “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”, согласно которому планируется поэтапно с 1 апреля повышать все соцвыплаты.

Правительство решило, что с 1 апреля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам составляет 7,5 грн. Дальше, поэтапно, размер повышения с 1 июля будет составлять 14,2 грн., а с 1 октября - 28,4 грн. Как объясняется в постановлении, такая мера принята с целью социальной защиты граждан и поддержки их покупательной способности с учетом роста цен.

Вроде бы есть положительный момент в действиях Кабмина, но напрашивается вопрос: спасут ли пенсионеров без малого восемь гривень? Они, конечно, на покупательской способности никак не отразятся, а вот из бюджета с учетом состояния нашего общества – инвалидов больше, чем в послевоенные годы, 10 работающих содержат 9 пенсионеров, тружеников с каждым днем становится все меньше и меньше, а безработных все больше и больше, зарплаты урезаются - вытрясут значительную для такой «зажиточной» страны сумму.

Когда Секретариат Президента еще не знал о «благотворительности» Кабмина, он все же предупредил, что по итогам года госбюджет недополучит 20 млрд. грн. Как отметил заместитель председателя СП Александр Шлапак, свои расчеты Секретариат передал в Кабинет министров и уже в ближайшее время надеется получить от Министерства финансов видение данного вопроса. Кажется, не скоро СП получит ответ, «видение» сейчас затуманится новыми подсчетами, а скорее расчетами.

Стоит вернуться к цифрам от Шлапака. Он подчеркивает, что госбюджет принимался с учетом того, что в будущем его изменят для обеспечения выполнения всех показателей. При этом такие нормативные акты так и не были поддержаны парламентом, из-за чего госбюджет недополучит 5,6 млрд. грн. Кроме того, ряд других законов, принятых после утверждения госбюджета, увеличили доходы на 500 млн. грн., но в тоже время уменьшили их на 3,6 млрд. грн. Также, по его словам, остается нерешенным вопрос Стабилизационного фонда, в частности, обеспечения источников финансирования 9,3 млрд. грн., предусмотренных на поддержку АПК, строительства и ряда других отраслей.

А при этом, согласно госбюджету, с 1 апреля подымается минимальная заработная плата. Вот это нагрузочка!..

МВФ против

При этом стоит отметить, что изменения бюджета не раз обсуждались, при чем в свете получения второго транша от МВФ. Договоренность состоялась. Как заявил 11 марта Ющенко, Тимошенко пошла на уступки. На этой неделе Кабмин, по словам Президента, внесет изменения в госбюджет на рассмотрение парламента, а также законопроект по сбалансированию Пенсионного фонда. При этом он подчеркнул, что частичное сбалансирование бюджета будет осуществляться за счет усовершенствования фискальной политики.

Ранее парламент рассматривал подобный законопроект, но он не нашел поддержки. Сегодня надежда на «согласие» ВР есть – деваться некуда. Между прочим, ныне действующий бюджет предусматривает дефицит 31 млрд. грн. - 3% ВВП.

А МВФ предлагает второй транш в размере 16,5 млрд. долларов в обмен на уменьшение дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, сокращение соцвыплат и пр.

И так, опять всплывают социальные выплаты. Переговоры и бесконечная переписка Украины и МВФ у всех на слуху. «Ультиматум» Фонда подается в СМИ. Откликов масса. Среди них и заявления Федерации профсоюзов Украины. Она требует от руководства страны безотлагательно пересмотреть социальные обязательства. Как говорится в открытом письме ФПУ Президенту, премьер-министру и главе НБУ: “Как стало известно из сообщений прессы, 2 марта 2009 года от имени Украины вы подписали обязательство перед Международным валютным фондом относительно беспрецедентного ограничения социальных прав трудящихся, пенсионеров, социально незащищенных семей, как условие получения очередного займа от МВФ. В обмен на 2 миллиарда долларов США, которые ожидает судьба безоглядно растранжиренного предыдущего транша МВФ, обещано ликвидировать социальные льготы нуждающимся семьям по оплате коммунальных услуг, увеличить на 5 лет пенсионный возраст, повысить цены на газ для населения до мирового уровня, то есть в 5-6 раз”.

Но не тут то было, нам льготы не сокращают, а увеличивают. И это делается на фоне политических расприй в преддверии выборов, сумасшедших задолженностей по зарплате, массовых увольнений и «отпусков».

Есть мнение по этому поводу и народных депутатов. В своем выступлении в Верховной Раде глава фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Николай Мартыненко зявил, что власть должна честно признать, что новое повышение социальных расходов на сегодня нереально.

Он считает, что с целью стабилизации и содержания финансовой системы, покрытия дефицита государственного бюджета – ради выживания украинской экономики – нужно идти на непопулярные шаги. ”Нам не избежать сокращения определенных расходов бюджета. Вся власть должна также честно сказать, что новое повышение социальных расходов сейчас нереально”, - отметил народный депутат.

Цифры Кабмина "не коррелируются" с реальной экономикой

Стоит вспомнить о статистике - с начала года задолженность по выплате зарплаты в целом по Украине выросла на 9% - до 1 млрд. 223 млн. грн. Сумма впечатляющая.

Но это еще не все цифры, которые могут обрисовать ситуацию в Украине, причем вспомним только самые «запоминающиеся». Так, по данным Госкомстата, в Украине спад промышленного производства в феврале, по сравнению с февралем прошлого года, составил 31,6%, в январе-феврале т.г. – 32,8%.

Финансовый результат (сальдо) предприятий от обычной деятельности до налогообложения в январе т.г. против января п.г. уменьшился на 33,3% - до 4 млрд. 738,5 млн. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий в январе-феврале уменьшился на 10,7% по сравнению с январем-февралем 2008 года - до 33 млрд. 047,5 млн. грн.

За два месяца транзит газа в страны Европы сократился на 53,2% – до чуть более 11 млрд. куб. м.

Производство легковых автомобилей в январе-феврале сократилось на 83,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 11,4 тыс. штук.

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в январе-феврале сократилось на 97,9% - до 22 штук.

В январе-феврале темпы падения объемов химического производства составили 43,6%.

Производство огнеупорного керамического строительного кирпича за те же два месяца снизилось на 68,1% - до 78,7 млн. шт.

Цементные предприятия в январе-феврале т.г. снизили производство на 62,4% – до 705 тыс. тонн.

Производство холодильников-морозильников бытовых сократилось на 74,9% - до 31,9 тыс. штук.

Производство изделий из асфальта или аналогичного материала снизилось на 76,4% – до 0,4 млн. кв. м.

Перечислять можно долго, но, по-моему, и так понятно. Спад огромный. И за этими цифрами стоят остановленные заводы, выброшенные на улицу люди, невыплаченные кредиты, задолженности за коммуналку и т.д. И именно в этот момент обещанная помощь в 7,5 грн. Ну и разживемся?.. А может именно эти средства нужно вложить в загибающееся производство, в погашение внешних займов, в проекты по энергосбережению, чтобы поскорей избавиться хоть немного от газовой зависимости.

Дубль два

Понятно, все перечисленные сферы нуждаются в более крупных суммах, но ведь и капля камень точит. Причем уже был плачевный опыт «подмазать» избирателя. Правительство Тимошенко заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР - около 20 млрд. грн. Между тем, по данным Секретариата Президента, на 19 декабря п.г. выплаченная вкладчикам сумма составила 5,857 млрд. грн.

А вот Счетная палата отреагировала на данный вопрос по-своему. Она оценивает потери государственных средств от реализации «доброй воли» Кабмина на уровне 5 млрд. гривень. Как отмечал глава ведомства Валентин Симоненко, в начале прошлого года, не имея гривневых ресурсов, правительство начало направлять на выплату компенсаций заимствованные в 2007 году валютные средства. По оценкам Счетной палаты, на указанные цели было использовано 770 млн. долл., которые были заимствованы на 6 лет под 6,6% годовых. «Теперь надо возвращать не по 5 гривень за доллар, а по 8-9 гривень за доллар. И начинать возвращать их необходимо с этого года, – сказал В.Симоненко. – В результате девальвации гривни это решение стоит 4,5 млрд. грн. Таким образом, для того, чтобы люди получили 6 млрд. грн., правительство и Минфин фактически потратили 10,5 млрд. грн. государственных средств, это как минимум».

В Счетной палате отмечают, что реализация данной программы привела к финансовым потерям как бюджета, так и государственного Ощадбанка, через который проводилась выплата. В.Симоненко подчеркнул, что свыше 320 тыс. человек так и не смогли получить обещанную компенсацию в размере 1000 гривень, а ускоренные темпы ее реализации в первом квартале прошлого года привели к значительному росту инфляции.

Цифры, как известно, вещь упрямая, против них не попрешь. Да и стоит ли. Почему у нас все благое превращается во вред. Неужели нельзя все рассчитать, взвесить несколько раз, а затем уже принимать решения. Кажется, на рационализм при непрофессионализме рассчитывать не приходиться…

(УНИАН)