КМУ рекапитализирует ряд банков для финансирования строителей и АПК

Правительство Украины планирует рекапитализацию нескольких крупных коммерческих банков для того, чтобы обеспечить через эти банки финансирование строительной и аграрной отраслей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации по обсуждению путей преодоления кризисных явлений.

«Мы можем как государство отобрать несколько мощных банков, которые финансировали строительство, аграрный комплекс и увеличить капитал этих банков за счет государственных средств, но поставив четкое условие – деньги на строительство, на производство и на аграрный сектор, а не в оффшорные зоны, как у нас, к сожалению, до сегодняшнего дня происходило. Мы сможем это проконтролировать, потому что если правительство увеличивает капитал банка, то оно имеет право или взять контрольный пакет банка или поставить своих управляющих», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что на сегодня для поддержки строительной отрасли в нее необходимо ежегодно вводить порядка 30 млрд. грн. инвестиций.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Государственное ипотечное учреждение уже на следующей неделе выделит 1 миллиард гривень для завершения незавершенного строительства. «Создан при правительстве специальный антикризисный совет, который включает строителей, которые сами определили, как эти деньги будут распределяться по регионам, и на какие объекты незавершенного строительства они будут направлены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

На заседании КМУ 18 февраля было принято постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков.

11 марта после заседания Кабинета министров исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил журналистам, что правительство внесло ряд уточнений в процедуру рекапитализации банков.

По его словам, в частности, сокращен состав совета по рекапитализации до 7 участников, также произошло уточнение в части «требований к документации, которую будет необходимо предоставлять Минфину для рассмотрения вопроса о целесообразности и возможности принятия решения по участию государства в капитализации.

Кроме того, Минфину поручено и предусмотрено увеличение его численности на 25 человек для создания соответствующего структурного подразделения.

По словам И.УМАНСКОГО, также уточнена норма, в соответствии с которой правительство может принимать решение относительно рекапитализации не только в случаях, когда введена временная администрация, а также когда в банке введен куратор. «Общий подход относительно определения стратегии по каждому конкретному банку не меняется. В любом случае, по каждому банку мы будем принимать решение относительно целесообразности участия государства в капитализации и относительно утверждения программы оздоровления банка», - сказал он.

По информации И.УМАНСКОГО, на рекапитализацию банков в Государственном бюджете предусмотрено 44 млрд. грн.