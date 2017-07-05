Нацбанк 5 июля укрепил официальную гривню к евро, но опустил к доллару
08:58, 05 июля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 5 июля: 100 USD – 2601.7365 грн; 100 EUR – 2953.7514 грн; 10 RUR – 4.3926 грн.
Нацбанк укрепил официальную гривню к евро / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2601.7365 (4 июля – 2599.4486)
100 EUR – 2953.7514 (4 июля – 2955.3131)
10 RUR – 4.3926 (4 июля – 4.4081)
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,04/26,06 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5423/29,5650 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4390/0,4396 грн/рубль.
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