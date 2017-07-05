Правительство РФ продлило санкции против Украины и стран Запада до конца 2018 года

Правительство России продлило до 31 декабря 2018 года ограничения в отношении ряда стран Запада, а также Украины "в ответ на введенные ими санкции". Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Читайте такжеИностранные инвесторы вывели из России рекордные $1,6 миллиардов - СМИ

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", - говорится в документе.

В правительстве РФ утверждают, что ограничение распространяет специальные экономические меры на отдельные государства с учетом степени их привлечения к санкционному режиму против России.

Как сообщал УНИАН, 30 июня президент России Владимир Путин издал указ о продлении санкций против Европейского Союза, которые распространились на Украину с вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.

Напомним, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики через действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и на особых условиях - на Украину, с 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент России подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, которые попали под эмбарго.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.