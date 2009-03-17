Депутаты "за" независимость НБУ

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 333 народных депутата из 411, зарегистрированных в зале.

Данным документом изъяты из закона о госбюджете статьи 84 и 86.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяет: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости на протяжении трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», статья 86: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины».