"Ощадбанк" опровергает информацию о повторной кибератаке

Информация о повторной хакерской атаке на ресурсы государственного «Ощадбанка» не соответствует действительности, финучреждение работает в стандартном режиме.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Ощадбанка», комментируя информацию в СМИ о якобы повторной атаке вируса Petya.A на ресурсы банка.

«Была опубликована информация, которая не соответствует действительности. «Ощадбанк» работает в стандартном режиме, никаких сбоев в работе не наблюдается», - подчеркнули в финучреждении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов. В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Впоследствии, с 3 июля, отделения и сервисы банков возобновили работу в обычном режиме, при этом банкиры заявили, что основные системы и клиентские средства не пострадали. Однако эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.