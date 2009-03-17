Кабмин против 13% надбавки к пошлине на импорт

Кабинет министров Украины инициирует отмену 13%-ной надбавки к пошлине на импортные товары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам на брифинге в Харькове.

Она подчеркнула, что действие этой надбавки нарушает требования ВТО. «Поэтому завтра на заседании правительства мы будем обсуждать и принимать изменения к закону об отмене этих 13%. И я думаю, что до конца следующей недели мы передадим этот законопроект в парламент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что если надбавка не будет отменена, то Украина может столкнуться с ответными мерами импортеров.

При этом она подчеркнула, что введение такой надбавки было инициативой Верховной Рады.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».