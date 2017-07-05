Летом кредита не будет: Украина может получить пятый транш МВФ осенью

Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда в размере до 1,9 млрд долл. осенью, а не летом, как планировалось ранее, из-за затягивания рассмотрения в парламенте ключевых реформ в рамках программы сотрудничества, включая пенсионную реформу.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью Bloomberg.

«Есть определенные условия, которые мы должны выполнить. Как только мы их выполним, то получим завершение пересмотра программы и транш. Мы ожидаем, что это произойдет осенью. У нас был амбициозный план получить транш летом, но у парламента заняло больше времени рассмотреть необходимые законопроекты. Это пенсионная реформа, которая является приоритетом номер один для нас. Мы сделаем все от нас зависящее для ее принятия до окончания парламентской сессии (15 июля - УНИАН). Но выглядит так, что вопрос переносится на осень. Это нормальная ситуация, в конечном итоге два месяца ничего не меняют», - сказал Данилюк.

По словам министра финансов, украинские власти осознают необходимость реализации согласованных реформ в интересах страны.

«Мы готовы к этим реформам и агрессивно их продвигаем. Это наш план реформ, мы понимаем, почему они нам нужны. Что касается пенсионной реформы, существует общий консенсус о том, что она нужна. Все фракции поддержали это», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Международный валютный фонд отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 млрд долл. из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.

В рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную - до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.