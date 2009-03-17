Тимошенко: Украина сделала свою часть работы по кредиту stand-by

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина и МВФ продолжают корректировку программы сотрудничества по предоставлению Украине кредита stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Ю. ТИМОШЕНКО журналистам на брифинге в Харькове, отвечая на вопрос УНИАН, по какой причине письмо о совместных действиях Президента, правительства и Нацбанка до сих пор не направлено в МВФ.

«Отработка программы - откорректированной программы - это не односторонняя работа Украины, это общая работа МВФ и Украины, в частности Президента, правительства и парламента. Мы свою часть сделали – передали все проекты на рассмотрение МВФ и ожидаем в ближайшие дни итог и результаты. После того как эти корректировки в программе будут согласованы, то и я, и Президент, мы (Украина – УНИАН) подпишем этот документ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Нацбанка Украины в Международный валютный фонд вернули отправителям на доработку. По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

11 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.