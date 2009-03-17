Затягивание страховщиками выплат из-за депозитов незаконно

По мнению юристов, затягивание страховой компанией проведения страховых выплат или отказ от их осуществления, который в страховой компании объясняют тем, что банки не возвращают средства компании, размещенные на депозитных счетах, является незаконным.

Как отметил в беседе с корреспондентом УНИАН партнер, адвокат адвокатской фирмы «Васько и Назарчук» Вадим ВАСЬКО, невозвращение средств страховой компании банком является непосредственно отношениями между страховой компанией и банком, и, соответственно, коммерческий риск в данном случае несет страховая компания.

«Страхователь не связан указанными выше отношениями с банком, и страховая компания не имеет права перекладывать такой риск на страхователя», - говорит В.ВАСЬКО.

По его словам, в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О страховании» от 7 марта 1996 года (с последующими дополнениями и изменениями) негативное финансовое состояние страховщика, то есть страховой компании, не является основанием для отказа проведения страховых выплат (их частей) или страхового возмещения страхователю.

Также в статье 617 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года (с последующими дополнениями и изменениями) указано, что основаниями для освобождения от ответственности за нарушение обязательства является случай или обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор). В то же время отсутствие у должника необходимых средств не является таким случаем или обстоятельством. Также, что касается обстоятельств форс-мажора, невозвращение страховщику его депозитных средств не исключает ответственность последнего за нарушение обязательств перед страхователями, если иное не предусмотрено в договоре (страховом полисе) или в правилах страхования.

По мнению эксперта юридической фирмы Magisters Ярослава ОЛЕЙНИКА, для страхователя единственным эффективным решением данной ситуации является обращение в судебные инстанции. В то же время он отмечает, что рассмотрение дела может затянуться на достаточно длительный срок.

Я.ОЛЕЙНИК отметил, что для возможного получения небольшой поддержки застрахованное лицо также может обратиться с жалобой на действия/бездействие страховой компании в Госфинуслуг, а застрахованное физическое лицо – также в учреждения по защите прав потребителей.

Что касается в целом шансов на позитивный результат при судебном решении данного вопроса, то, по словам Я.ОЛЕЙНИКА, все зависит от конкретной ситуации, но если страхователь безукоризненно выполнял все условия, необходимые для получения выплаты, то шансы достаточно велики.

«В идеальной ситуации, когда застрахованное лицо надлежащим образом выполнило действия для получения страхового возмещения и имеет документальное подтверждение тому, – шансы застрахованного достаточно высоки», - считает Я.ОЛЕЙНИК.

С ним согласен коллега из «Васько и Назарчук», который также сообщил, что, кроме того что суд обяжет страховщика провести страховое возмещение, в отношении компании могут быть применены и финансовые санкции.

«Более того, невыполнение страховщиком условий страхования может повлечь для него серьёзные финансовые санкции (договорные или предусмотренные законом)», - подчеркнул ВАСЬКО.