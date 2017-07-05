НБУ сегодня продал банкам почти $35 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 5 июля, продал банкам 34,9 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,1189 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 38,9 миллиона долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 26,1223 гривни/доллар, участники рынка заключили 262 сделки на 147,42 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, 5 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,11/26,13 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5327 /29,5554 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4336/0,4342 гривни/рубль.