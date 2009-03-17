В январе экспорт давальческого сырья снизился более чем на 16%
17:34, 17 марта 2009Финансы
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Импорт - на 60%
Украина в январе 2009 года уменьшила экспорт давальческого сырья, по сравнению с январем прошлого года, на 16,4% - до 3 млн. долл.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.
По информации Госкомстата, в январе в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 1,4 млн. долл. (спад против января 2008 года в 6,1 раза).
Также в Госкомстате сообщили, что в январе в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 78,6 млн. долл., что на 59,6% меньше, чем в январе 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, уменьшился против января прошлого года на 44,1% и составил 150,2 млн. долл.
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