Международные резервы Украины выросли почти до $18 миллиардов

Международные резервы Украины на 1 июля 2017 года составили 17,97 млрд долл. США в эквиваленте, что на 2% выше показателя на 1 июня.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, всего за первое полугодие рост резервов составил 16%.

В сообщении отмечается, что благоприятная ситуация на внешних рынках позволила регулятору продолжить покупать валюту для пополнения резервов. В июне Нацбанк купил 301,6 млн долл., однако для поддержки рынка после кибератаки продал 1,4 млн долл., и в результате объем чистой покупки составил 300,2 млн долл.

Кроме того, средства из резервов в июне использовались для платежей правительства по обслуживанию и погашению валютного государственного долга в сумме 5,8 млн долл. США.

Также сообщается, что текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 июня 2017 года составили 17,618 млрд долл. США, что на 3% выше показателя на 1 мая.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 21,1 млрд долл. на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. на конец 2018 года, при этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.