День независимости США: в Нацбанке объяснили повышенный спрос на валюту

Преобладание спроса на валюту над ее предложением на межбанковском валютном рынке сегодня, 5 июля, обусловлено совпадением выходного дня в США в честь Дня независимости и рабочего дня в Украине.

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Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергея Пономаренко относительно ситуации на валютном рынке, переданном УНИАН.

"Отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", - пояснил он.

Пономаренко отметил, что для сглаживания чрезмерных колебаний регулятор сегодня провел аукцион по продаже валюты, по итогам которого продал банкам 34,9 миллиона долларов США.

Также сообщается, что с начала года Нацбанк выкупил на межбанке на 1,4 миллиарда долларов больше, чем продал.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на валютном аукционе 5 июля продал банкам 34,9 миллиона долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 26,1223 гривни/доллар, участники рынка заключили 262 сделки на 147,42 миллиона долларов.