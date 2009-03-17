МВФ изменил прогноз мировой экономики: вместо роста она упадет на 0,6%

Международный валютный фонд (МВФ) изменил свой прогноз и вместо роста на 0,5% теперь ожидает сокращения мировой экономики в 2009 году на 0,6%.

Как сообщает «Рейтер», об этом заявила во вторник советник главы МВФ Тереза ТЕР-МИНАССЯН на конференции в Лиссабоне.

По ее словам, новый прогноз МВФ должен быть опубликован в ближайшее время.

Замедление американской экономики в текущем году составит 2,6% против прогнозируемых ранее 1,6%. Экономика еврозоны сократится на 3,2%, экономика Японии – на 5%, полагают эксперты МВФ.