МВФ изменил прогноз мировой экономики: вместо роста она упадет на 0,6%
19:16, 17 марта 2009Финансы
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Рост прогнозировался на 0,5%
Международный валютный фонд (МВФ) изменил свой прогноз и вместо роста на 0,5% теперь ожидает сокращения мировой экономики в 2009 году на 0,6%.
Как сообщает «Рейтер», об этом заявила во вторник советник главы МВФ Тереза ТЕР-МИНАССЯН на конференции в Лиссабоне.
По ее словам, новый прогноз МВФ должен быть опубликован в ближайшее время.
Замедление американской экономики в текущем году составит 2,6% против прогнозируемых ранее 1,6%. Экономика еврозоны сократится на 3,2%, экономика Японии – на 5%, полагают эксперты МВФ.
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