Украина инициирует консультации по созданию ЗСТ с Британией - Гройсман

Украина и Великобритания договорились начать консультации по созданию зоны свободной торговли, необходимость которой обуславливается выходом Британии из Европейского Союза.

Читайте такжеЗона свободной торговли между Украиной и Канадой начнет работать 1 августа

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман в Лондоне.

"Если мы посмотрим на торговлю между нашими странами, то по году это чуть больше 2 миллиардов долларов. Фактически потенциал может быть 3,5 миллиарда долларов. Учитывая то, что Великобритания приняла решение о выходе из Европейского Союза, нам нужно говорить о новых основаниях нашего экономического сотрудничества. Я поднял этот вопрос и получил поддержку, мы начнем консультации по подходам к установлению зоны свободной торговли", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, выход Великобритании из ЕС создает абсолютно новые условия, в которых нужно формировать базис для экономических отношений.

"Нам нужно создавать новые механизмы, потому что сейчас мы будем работать только в условиях зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Понятно, что выход Великобритании побуждает нас начать процесс формирования нового соглашения о свободной торговле с Британией", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Великобритания 29 марта направила письмо Евросоюзу об официальном начале выхода из его состава. Украина и страны ЕС имеют действующее соглашение о свободной торговле, однако после Brexit соглашение не будет распространяться на Великобританию.