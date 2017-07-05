Гройсман призвал не драматизировать возможную отсрочку транша МВФ

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал не драматизировать возможную отсрочку в выделении Украине кредитного транша Международного валютного фонда.

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"Абсолютно, мы идем по плановым показателям, и у нас нет никаких проблем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не будет ли у Украины финансовых проблем из-за задержки в получении транша.

"Я много слышу и читаю об отсрочке транша. Я бы не драматизировал ситуацию", - добавил премьер.

Гройсман отметил, что в соглашении Украины и МВФ есть помесячный график, но его выполнение зависит от объективных и субъективных факторов, в том числе графика заседания парламента.

Как сообщал УНИАН, Гройсман заявил, что Международный валютный фонд отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 миллиарда долларов из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиард долларов 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов - максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.