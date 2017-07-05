Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,11 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2611,9317 (5 июля – 2601,7365)

100 EUR – 2959,0574 (5 июля – 2953,7514)

10 RUR – 4,3840 (5 июля – 4,3926)

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Как сообщал УНИАН, 5 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,12 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5660/29,5861 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1193 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 520 сделок на сумму 313,84 миллиона долларов.