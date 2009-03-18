Банк Японии оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк Японии оставил в среду неизменной ключевую учетную ставку - на уровне 0,1%, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

В то же время Центробанк Японии увеличивает объемы покупок правительственных облигаций с целью стимулирования и поддержания кредитования в условиях экономического спада мирового финансового кризиса.

В этом году банк намерен выделить 21,6 триллиона иен (219 миллиардов долларов) на срочный выкуп правительственных облигаций за наличный расчет, отмечает агентство.

"Похоже на то, что рынки все еще будут находиться в состоянии напряжения в новом финансовом году в тяжелых экономических условиях", - говорится в заявлении банка.

В последний раз Центробанк Японии снижал ключевую учетную ставку в декабре прошлого года - с 0,3% до 0,1%.