Проблемные банки

«ДЕЛО» выяснило, какие программы реструктуризации кредитов предлагают в проблемных банках и что происходит в тех финучреждениях, где недавно была введена временная администрация

«Надра»

Заемщику, который попал в сложное финансовое положение, в банке могут предложить продлить срок действия кредитного договора. Это снизит сумму ежемесячных платежей, отменит задолженность по штрафам, пене или предоставит отсрочку по погашению тела кредита. Отсрочка погашения тела кредита по залоговым ссудам возможна на срок 6-24 месяца, по потребительским кредитам — 3-12 месяцев. Пролонгация срока действия договора для потребкредитов возможна только при предоставлении дополнительного обеспечения: квартиры, дома или автомобиля.

Клиентам малого и среднего бизнеса банк может снизить процентную ставку и отменить начисленные пени и штрафы в случае выплаты до 30 апреля всей суммы просроченной задолженности по кредиту, включая проценты и комиссии.

Банк «Надра» также принял участие в валютном аукционе НБУ по продаже валюты по льготному курсу. Заемщики банка смогут ее выкупить по курсу 7,8 гривни за доллар и погасить тело кредита и проценты по нему.

Укрпромбанк

Участие в последнем валютном аукционе от НБУ принял и Укрпромбанк, он также продает валюту заемщикам по 7,8 гривни за доллар плюс 0,2% отчисления в Пенсионный фонд. Для покупки валюты по такому курсу заемщик обязан подать в банк заявление и внести на свой счет гривню, за которую банк будет покупать доллары у НБУ.

Банк готов снизить процентную ставку по кредиту, если заемщик досрочно погасит часть кредита. Так, в гривне возможно снижение процентной ставки на 1,5%, в валюте — на 1%. Заемщикам, которые не могут обслуживать валютные кредиты, банк предлагает конвертировать валюту долга в гривню. Курс такой конвертации зависит от кредитного договора. Банк может снизить проценты по валютному вкладу до 3% годовых, а остальные проценты принимать в виде комиссии в гривне по курсу НБУ.

Юридическим лицам и СПД банк также готов пойти на уступки. Если заемщик досрочно погасит по кредиту от 10 до 19%, процентная ставка снизится на 0,5% в гривне и на 0,3% в иностранной валюте. При досрочном погашении 50% кредита и больше процентная ставка снижается на 2% и 1% соответственно.

«Киев»

Вчера вкладчикам банка удалось пообщаться с акционером финучреждения и председателем его правления Виктором Марченко. Клиенты просили собственника проблемного банка предоставить список объектов, которые он готов продать и рассчитаться этими деньгами с вкладчиками.

«Хрещатик»

Виктор Марченко назвал несколько объектов: Шевченковский филиал банка, а также отделение на ул. Лепсе, 16. Однако это отделение, по его словам, арендует у них НАК «Нафтогаз Украины» и должен за аренду 2 миллиона гривен. Отделения банка, как и квартиры в новостройках, акционер дешево продавать не намерен. «За бесценок я его продавать не собираюсь», — заявил Марченко вкладчикам.

Сегодня актив вкладчиков банка «Киев» будет встречаться с и.о. временного администратора Владимиром Пономарем.

«БИГ Энергия»

В кассовом зале головного банка на ул. Коминтерна, 15, всего три клиента. Они пришли выяснять, когда банк отдаст их вклады. «До временной администрации хоть по 100 гривен тела вклада выдавали в день, сейчас депозиты не выдают вообще, только проценты», — говорит одна из вкладчиц.

Менеджер банка заявила, что вкладчики могут получить проценты по депозитам, но не более 100 гривен с вклада в национальной валюте и 100 долларов с вклада в инвалюте. То, что заявления клиентов отличаются от данных сотрудников банка, объясняется отсутствием денег. «Пока деньги в кассе есть, но после обеда они могут закончиться», — предупреждает кассир.

Родовид Банк

В отделении банка на ул. Саксаганского, 107/47, посетителей вообще нет. «Кассы не работают, банк не выдает ни проценты по вкладам, ни сами вклады, ни пенсии, ни зарплаты», — говорит менеджер банка. По его словам, только в четверг будет решено, какие выплаты банк сможет осуществлять и в каких размерах.

Леся Войтицкая