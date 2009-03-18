Рубль достиг месячного пика к корзине

Рубль вырос на неактивных торгах во вторник до месячного максимума к бивалютной корзине на фоне удорожания нефти, однако дальнейшее укрепление национальной валюты было ограничено фиксацией прибыли по коротким валютным позициям, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) выросли по итогам торгов на ММВБ во вторник более чем на 16 копеек до 39,16 рубля, поднимаясь в ходе дня до отметки 39,09 рубля, расположенной в непосредственной близости от заявленного регулятором уровня котировки спроса в районе 39 рублей к корзине.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на ММВБ снизился примерно на 0,6 процента до 34,5271 рубля, пара евро/рубль расчетами "завтра" подешевела на 0,82 процента до 44,8213 рубля.

Укрепление рубля во вторник было обусловлено спросом со стороны клиентов банков на фоне роста цен на нефть: котировки российского сорта Urals во вторник поднялись примерно на 1,5 долл. в район 44,5 долл. за баррель.

"Если сопоставить графики нефти и курса рубля к бивалютной корзине, они будут весьма похожи", - отметил Виктор Анисимов из банка Альба- Альянс.

Однако приближение курса рубля к корзине к предполагаемому биду Центробанка РФ на уровне 39 рублей повлекло за собой фиксацию прибыли по коротким валютным позициям и длинным рублевым позициям.

"Если банки предполагают, что на уровне 39 рублей к корзине будет ЦБ, почему заранее не закрыться? Мы видели несколько раз, что на этом уровне рынок отскакивает, - сказал Денис Коршилов из Ситибанка. - Это не значит, что после фиксации прибыли рынок не пойдет ниже (по корзине)".

Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев в интервью Рейтер месяц назад говорил, что регулятор будет препятствовать чрезмерному укреплению рубля, курс которого к корзине в ближайшее время будет колебаться в диапазоне от 39 до 41 рубля.

Дилеры отмечают достаточную рублевую ликвидность и говорят, что приближение налоговых выплат не оказывает заметного влияния на ситуацию на валютном и денежном рынках.