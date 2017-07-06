Госказначейство отчиталось об объемах возмещений НДС

Общая сумма возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составила 9,1 миллиарда гривень, что на 7,7% ниже, чем возмещение налога по результатам мая, сообщила Государственная казначейская служба Украины.

Читайте такжеФискальная служба ожидает роста возмещения НДС на 60%

Крупнейшими получателями возмещения стали компании "Кернел-Трейд" (711 миллионов гривень), "Азовсталь" (604 миллиона), "ММК им. Ильича" (506 миллионов), "Запорожсталь" (272 миллиона),"ГПЗКУ" (245 миллионов).

Как сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба Украины за май перечислила возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму 9,862 миллиарда гривень.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2016 году составил 94 миллиарда гривень, что на 38% больше показателя за 2015 год.