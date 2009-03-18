ВБ: экономика Китая демонстрирует признаки стабилизации

Экономика Китая демонстрирует «первые признаки» стабилизации за счет мер государства по поддержке роста, считает Всемирный банк, сообщает Газета.Ру.

Эксперты банка, согласно опубликованному в среду квартальному докладу, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg, прогнозируют рост ВВП Китая в этом году на 6,5% (в ноябре ожидалось 7,5%).

По мнению Всемирного банка, Китай легче, чем многие другие страны, переносит кризис, так как его банковская система оказалась меньше затронута финансовым кризисом, а власти в короткие сроки начали вкладывать деньги в экономику в рамках пакта объемом $585 млрд. Госинвестиции вырастут в этом году на 26%. Власти КНР ожидают роста экономки в 2009 году на 8%.