ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «ТОП-20: самые надежные банки в Украине» пишет о том, что издание при содействии ведущих финансовых аналитиков определила двадцать наиболее надежных украинских банков. Из 20 банков 16 полностью или частично принадлежат иностранным акционерам. Два банка находятся в собственности украинского правительства. И только два финучреждения оказались «натуральными» украинскими частными банками.

http://delo.ua/news/103103/

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Также издание «Дело» в статье «Гривня подкинула проблем нашим банкирам» пишет о том, что украинская банковская система переживает самый сильный стресс со времен развала Советского Союза. 22 марта руководители крупнейших коммерческих банков должны предоставить Президенту антикризисный план спасения украинской банковской системы. Такое задание Виктор Ющенко дал украинским банкирам после совместного совещания, проведенного 11 марта. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/103098/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «RG Securities осталась без жилья» пишет о том, что немецкая инвесткомпания RG Securities отказалась от создания в Украине ипотечного банка. Решение было принято, несмотря на то, что в стране сохранился платежеспособный спрос на недвижимость, а конкурентов в ближайшее время у компании было бы не много. По оценкам банкиров, восстановление рынка ипотеки ожидается не раньше 2011 года. Издание анализирует ситуацию.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1139995

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Нацбанк перешел на личности» пишет о том, что вчера НБУ потребовал от председателей правлений коммерческих банков взять на себя персональную ответственность за курсовую политику возглавляемых ими учреждений. Таким образом регулятор пытается на несколько недель снизить начавшийся рост доллара, уверены эксперты. Банкиры ожидают, что письмо станет очередным инструментом давления на банки со стороны НБУ, стремящегося снизить курс без значительных интервенций.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1140014

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«Газета по-киевски» в статье «Маслины и спагетти: назад, в деликатесы» пишет о том, что импортные продукты резко выросли в цене. За этим может скрываться падение доверия со стороны иностранцев украинским партнерам. Ситуацию комментируют эксперты.

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/03/18/090055.html

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«Экономические известия» подают материал «Стельмах сжимает пружину», в котором отмечают, что к концу месяца тишина на межбанковском валютном рынке может смениться очередным скачком курса, который сделает доллар дороже 9 грн. Предпосылки для такого сценария развития событий создает возросшее количество свободной гривни у банков, снижение валютных поступлений от экспортеров и дефицит валюты в резервах НБУ. Ситуацию комментируют эксперты.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177891

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Также издание «Экономические известия» публикуют статью «Операторы охладели к частотам», в которой пишут о том, что Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) провела изучение спроса на радиочастоты в диапазоне 5,2-5,3 ГГц под стандарт радиосвязи IEEE 802.16 WiMax. Оказалось, что предложение превысило в несколько раз спрос, и в НКРС пока не уверены в том, стоит ли проводить конкурсы на таких условиях. Издание подает экспертную оценку.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177897

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Москва возвращается к надстройке домов» подат репортаж о том, что правительство столицы РФ готово щедро компенсировать неудобства жителям домов, которые будут перестраиваться. Собственникам квартир в таких домах предложат капремонт за счет города или долю в площади мансард. Надстройки планируется возводить из гипсокартона на металлическом каркасе; они предназначены для очередников и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

http://www.vedomosti.ru/video/27_327

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Издание «Известия» подает статью «И российского газа хватит!», в которой пишет о том, что газопровод «Набукко» из категории наиважнейших проектов понизили до уровня рядовых строек, которых в объединенной Европе очень и очень много. Говоря по-другому, европейцы фактически поддержали строительство совместно с Россией "Южного потока" и "Северного потока". "Известия" постарались разобраться, почему еврочиновники решили отказаться от своего любимого детища.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126415/

(УНИАН)