НБУ возложил персональную ответственность за курс на банкиров

Национальный банк Украины призывает банкиров установить незначительное расхождение между курсами купли и продажи безналичной иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Об этом сказано в письме НБУ (№13-117/1625-3805 от 17 марта 2009 г.) коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

НБУ обращает внимание руководителей коммерческих банков на необходимость согласования со своими клиентами курса купли и продажи безналичной иностранной валюты за гривню на межбанковском валютном рынке.

Согласно письму, это необходимо «с целью установления приемлемого курса как для продавцов иностранной валюты, так и для ее покупателей, и незначительного расхождения между курсами купли и продажи безналичной иностранной валюты».

Нацбанк обязал руководителей банков взять под личный контроль установление курсов купли и продажи безналичной инвалюты для клиентов с целью не допустить увеличения различия между курсом купли и курсом продажи иностранной валюты за гривни.

Руководители уполномоченных банков несут личную ответственность за размещение информации на Web-странице банка в сети Интернет и в информационных системах (Reuters, Bloomberg и др.) о курсах гривни к иностранным валютам по операциям по купле-продаже безналичной иностранной валюты. «Отображенные курсы должны основываться на реальной конъюнктуре межбанковского валютного рынка Украины и реальных курсах по заключенным соглашениям», - сказано в письме НБУ.