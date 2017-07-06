От хакерской атаки пострадала треть украинских банков - НБУ

В результате массированной хакерской атаки пострадала треть украинских банков, которые на сегодня уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью восстановили свою работу в обычном режиме.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, для преодоления последствий кибератаки в банковском секторе регулятор принял решение о введении чрезвычайного режима работы в отдельных банках.

Среди причин повреждения информационной и компьютерной сети пострадавших от кибератаки банков Нацбанк назвал формальное отношение к организации системы управления информационной безопасностью, а также формальное выполнение требований Национального банка в этой сфере.

По информации НБУ, первоочередными мерами регулятора для устранения последствий кибератаки будут создание Центра киберзащиты Национального банка (CSIRT-NBU), организация тесного и плодотворного взаимодействия с банками, построение инновационной системы информационной безопасности в банковской системе.

Также сообщается, что информационные ресурсы Национального банка в результате атаки не пострадали, и электронная инфраструктура регулятора, включая систему электронных платежей, всю прошлую неделю работала в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.