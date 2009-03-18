Тимошенко: падение экономики остановилось

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает правительство к сдержанному оптимизму в связи с позитивной динамикой развития экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы можем говорить о том, что остановилось падение экономики, экономика начала реанимироваться, и есть первые шаги, которые свидетельствуют о позитивных изменениях в динамике производства. Это признак начала стабилизации, и я хочу всему правительству выразить благодарность за то, что все антикризисные меры, которые предприняты правительством, местными органами власти, сегодня привели к тому, что в феврале по отношению к январю у нас наблюдается позитивная динамика в промышленности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, по словам премьера, объем промышленного производства в феврале 2009 года увеличился на 5,4%, в частности, в добывающей промышленности – на 9,9%, в перерабатывающей промышленности – на 12,4%, в легкой промышленности – на 20%.

«Это немножко придает оптимизма, но я хотела бы, чтобы мы были сдержанными оптимистами, потому что во всем мире финансово-экономические кризисные явления продолжаются в масштабных объемах. Украине и в дальнейшем будет нелегко, но это первые позитивные шаги, которые мы наблюдаем», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.