Доллар в украинских банках вырос

Средний курс покупки доллара в украинских коммерческих банках повысился на 4 коп. – до 8,13 грн., продажи – на 5 коп. – до 8,30 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня повысился на 0,6%, по сравнению с 17 марта, и составил 10,49 грн., продажи почти не изменился – 10,87 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 1,6%, по сравнению с 17 марта, и составил 0,2183 грн., продажи – также на 0,8% – до 0,2507 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,17 грн./долл. (на 0,5% дороже по сравнению с 17 марта), продают – по 8,32 грн./долл. (на 0,6% дороже).

Евро в столице покупают в среднем по 10,58 грн. (курс повысился на 0,9% по сравнению с 17 марта), продают – по 10,90 грн. (курс повысился на 0,5%).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2182 грн. (дороже на 1,6% по сравнению с 17 марта), продают – по 0,2564 грн. (почти без изменений).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,05/8,35 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Хрещатик»: доллар США – 8,05/8,27 грн., евро – 10,20/10,90 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,10/8,20 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,96534 грн., к российскому рублю – 0,22298 грн.