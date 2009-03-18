Налогоплательщики Днепропетровщины поспорили с ГНАУ

Плательщики налогов Днепропетровской области в январе-феврале текущего года оспорили 14 решений территориальных органов государственной налоговой службы на сумму 41,8 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в области.

В то же время, налоговики отказались удовлетворить претензии плательщиков налогов на сумму 49 млн. грн.

По данным ГНАУ в области, в январе-феврале т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объем оспоренных предприятиями решений налоговых органов увеличился с 11 млн. грн. до 41,8 млн. грн.