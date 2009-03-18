Страховщики Крыма увеличили доходы

Страховые организации Автономной Республики Крым за 2008 год получили доходы в сумме 60,2 млн. грн., что на 27,6% больше, чем за 2007 год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Поступления страховых платежей за 2008 г. составили 38 млн. грн., и, по сравнению с 2007 г., увеличились на 30,8%.

Расходы страховых организаций за отчетный период составили 67,3 млн. грн., что больше показателя 2007 г. в 1,6 раза. Выплаты страховых сумм и страховых возмещений в 2008 г. составили 0,5 млн. грн., что, по сравнению с 2007 г., меньше на 17,0%. Доля страховых платежей, выплаченная перестраховщикам, составила 29,9 млн. грн., или 44,4% общей суммы расходов страховых организаций и, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 63,2%.

Расходы на ведение страхования составили 4,6 млн. грн. или 6,8% общей суммы расходов и, по сравнению с 2007 годом, увеличились в 1,8 раза. Платежи в бюджет увеличились на 7,1% - до 0,4 млн. грн.