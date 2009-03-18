Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1550/8,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2350/0,2400, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6075/10,7910. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3015/17 (вторник – 1,2978/80).

Во вторник, 17 марта, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.