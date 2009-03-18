Межбанк: доллар растет
11:20, 18 марта 2009Финансы
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Котировки – 8,15/8,28 грн./долл.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1550/8,2850 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2350/0,2400, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6075/10,7910. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3015/17 (вторник – 1,2978/80).
Во вторник, 17 марта, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.
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