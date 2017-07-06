Доходы местных бюджетов с начала года выросли на 34%

Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации в первом полугодии 2017 года выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 87 миллиардов гривень, сообщил на своей странице в соцсети Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

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"За первое полугодие 2017 года поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины выросли на 22 миллиарда гривень. Это +34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 87 миллиардов гривень", - написал Зубко.

Он отметил, что доходы местных бюджетов 366 объединенных территориальных общин за отчетный период выросли почти в 2 раза и составили 3,9 миллиарда гривень.

"В расчете на 1 жителя средний показатель поступлений собственных доходов на одного жителя объединенной территориальной общины составил 1256 гривень (+616 гривень). С учетом межбюджетных трансфертов из государственного бюджета доходы общего фонда местных бюджетов 366 общин составляют 9 миллиардов гривень", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, однако органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.

При этом собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.