ПриватБанк погасил кредит в 200 млн. долл.

КБ «ПриватБанк» 17 марта 2009 г., своевременно и в полном объеме погасил синдицированный кредит в сумме 200 млн долл. США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Кредит был привлечен в марте 2008 г.; его организаторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB и UniCredit Markets&Investment Banking. Процентная ставка по кредиту составляла LIBOR +0,75%. Полученные средства были направлены ПриватБанком на финансирование экспортно-импортных операций клиентов банка.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 80 млрд. 165 млн. 465 тыс. грн., обязательства – 71 млрд. 969 млн. 782 тыс. грн., собственный капитал – 8 млрд. 195 млн. 683 тыс. грн.

Уставный капитал банка в 2008 г. увеличился более чем в 2 раза – до 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам 2008 года составила 1,292 млрд. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. основными его акционерами являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).