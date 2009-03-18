Банк «Финансы и Кредит» попросит помощи у государства

Банк «Финансы и Кредит» рассмотрит вопрос участия государства в капитале банка. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №48 от 18 марта.

Согласно сообщению, соответствующий вопрос планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров банка 24 марта.

Также акционеры планируют рассмотреть вопрос о предоставлении уполномоченным лицам Министерства финансов права получать информацию о финансовом состоянии банка.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 18,439 млрд. грн., обязательства – 15,963 млрд. грн., собственный капитал – 2,476 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в 2008 г. сократил чистую прибыль на 49% - до 143 млн. грн.

Основными акционерами банка «Финансы и Кредит», по состоянию на 1 января 2009 года, являются АТ «F&C Realty» - 46,67%, ООО «Аскания» - 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.