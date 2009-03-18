Рост промышленности в феврале говорит о потенциале – эксперт

Рост промышленности в феврале к январю свидетельствует о наличии потенциала возобновления производства, но ситуация остается сложной. Об этом заявил в комментарии УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

Во времена экономического кризиса любые статистические данные всегда воспринимаются достаточно эмоционально, а выводы экспертов независимо от их тональности подвергаются суровой критике, и это вполне понятно, подчеркнул он.

Что касается текущих данных, касающихся объемов промышленного производства в Украине за февраль 2009 года, то, по словам И.БУРАКОВСКОГО, их следует анализировать в двух аспектах.

Как отметил эксперт, во-первых, в месячном измерении (февраль к январю) мы имеем прирост на 5,4%, тогда как в январе промышленное производство сократилось на 16,1%, по сравнению с декабрем 2008 года, причем позитивный рост в диапазоне от 0,4% (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых) до 35,5% (производство резиновых и пластмассовых изделий) продемонстрировали практически все отрасли. Сокращение производства продолжилось в секторе производства кокса и продуктов нефтепереработки (минус 7%) и в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (минус 4,4%).

«Рискну выразить предположение о том, что эти цифры свидетельствуют о наличии потенциала возобновления производства после негативных внутренних и внешних шоков, которые перенесла экономика Украины в январе 2009 года (например, отключение газа промышленным потребителям, праздники и тому подобное)», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Во-вторых, в годовом измерении, то есть февраль 2009 года к февралю 2008 года, промышленное производство сократилось на 31,6% (в январе – на 34,1% - в годовом измерении). В общей сложности за январь-февраль промышленное производство сократилось на 32,8%. Таким образом, можно говорить об определенном торможении спада, хотя ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. Более полные и развернутые оценки экономической динамики можно будет дать по результатам первого квартала 2009 года, говорит эксперт.

Что касается перспектив полноценного возобновления экономического роста Украины, то они в значительной степени определяются тем, как будет складываться ситуация на мировых товарных и финансовых рынках, ведь текущая украинская экономическая динамика в целом соответствует текущим хозяйственным тенденциям в мире, подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.