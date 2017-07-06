Вкладчикам ликвидируемого "Вектор Банка" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал осуществлять выплаты вкладчикам ликвидируемого "Вектор Банка", которые не получили свои деньги во время прошлых выплат.

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Согласно сообщению на сайте Фонда, выплаты также могут получить вкладчики, чьи счета проверялись на предмет ничтожности.

Отмечается, что вкладчики могут получить средства в отделении любого банка-агента Фонда.

Как сообщал УНИАН, в марте Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации "Вектор Банка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.

"Вектор Банк" работал на рынке Украины с 2014 года. Основным владельцем банка, по данным НБУ на 1 января 2017 года, был гражданин Украины Андрей Перкаль.