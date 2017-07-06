"План Маршалла" для Украины: в МИД Литвы призвали предоставить Киеву масштабное финансирование

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Киеву нужно масштабное финансирование по примеру «плана Маршалла». Об этом он заявил во время выступления на международной конференции по реформам в Украине, пишет «Европейская правда».

Он заявил, что речь идет о предоставлении финансовой поддержки при условии проведения реформ.

"Я призываю ЕБР, ЕИБ, Всемирный банк поддержать это проект. Эти финансовые институты уже поддерживали реформы в Украине. Сейчас мы можем объединить усилия для того, чтобы получить действительно ощутимый результат", - заявил глава МИД.

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"Без сомнений, помощь должна быть с четкими условиями. Но мы не должны оставаться там, где мы есть и это ключевое", - пояснил он

Как сообщал УНИАН ранее, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отметил высокий уровень взаимодействия с Украиной и продолжит поддержку нашей страны в реализации необходимых изменений, которые правительство проводит после Революции достоинства.