Глава Углепрома в прошлом году заработал всего 196 тыс. грн.
11:51, 18 марта 2009Финансы
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Это только зарплата...
Совокупный годовой доход министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА в 2008 году составил 195 тыс. 822,28 грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.
Согласно сообщению, все эти средства получены министром в качестве заработной платы.
В.ПОЛТАВЕЦ также владеет квартирой в Луганске (100 кв. м), земельным участком (0,09 га) и дачным домиком (45 кв. м.).
«Ни транспортных средств, ни гаража у государственного служащего нет», - отмечает пресс-служба.
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