Глава Углепрома в прошлом году заработал всего 196 тыс. грн.

Совокупный годовой доход министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА в 2008 году составил 195 тыс. 822,28 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

Согласно сообщению, все эти средства получены министром в качестве заработной платы.

В.ПОЛТАВЕЦ также владеет квартирой в Луганске (100 кв. м), земельным участком (0,09 га) и дачным домиком (45 кв. м.).

«Ни транспортных средств, ни гаража у государственного служащего нет», - отмечает пресс-служба.