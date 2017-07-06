Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины ухудшил прогноз годового роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году до 1,6% с 1,9%, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в материалах регулятора, прогнозы на 2018 и 2019 годы остаются неизменными – на уровне 3,2% и 4% соответственно.

«Пересмотр прогноза произошел из-за худших результатов экономической активности в первой половине года, в частности в сфере услуг, и из-за пересмотра оценок урожая зерновых», - отмечается в материалах НБУ.

Номинальный ВВП, по ожиданиям регулятора, составит 2,850 трлн грн в 2017 году, 3,220 трлн грн в 2018 и 3,585 трлн грн в 2019 году.

Показатель инфляции, как и ранее, регулятор ожидает на уровне 9,1% по итогам текущего года, 6% – по итогам 2018 года и 5% – по итогам 2019 года.

Также Нацбанк оставил неизменными целевые ориентиры по инфляции: в пределах 8% плюс-минус 2 п.п. на 2017 год и 6% плюс-минус 2 п.п. на 2018 год.

В то же время Нацбанк снизил прогноз по уровню международных резервов на текущий год, который составит 20 млрд долл., но при этом повысил прогноз на 2018 год до 27,1 млрд долл. и на 2019 год до 25,7 млрд долл.

Профицит платежного баланса, по оценкам НБУ, составит 1,8 млрд долл. США на конец текущего года, 2,5 млрд долл. - 2018 и 0,1 млрд долл. – 2019 года.

При этом регулятор отметил, что определяющим фактором для прогноза резервов остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.