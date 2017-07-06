Рост цен в Украине ускорился до 15%

Инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года, по оценкам Национального банка Украины, ускорилась до уровня около 15% с 13,5% в мае.

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Как отмечается в материалах НБУ, инфляционные процессы в целом были контролируемыми, однако ускорение инфляции в мае и июне в годовом выражении оказалось выше траектории прогноза регулятора в результате подорожания сырых продуктов питания.

В то же время, Нацбанк отметил, что базовая инфляция оставалась ниже ожиданий и в мае составила 6,5% благодаря более низкому уровню потребительского спроса, чем потенциальный, а также взвешенной фискальной и монетарной политике.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых после ее снижения два месяца подряд – на 1 п.п. в апреле и на 0,5 п.п. в мае.

Инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.