Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых после ее снижения два месяца подряд – на 1 п.п. в апреле и на 0,5 п.п. в мае.

Читайте такжеНацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины

Как отмечается в материалах НБУ, инфляционные процессы в целом были контролируемыми, однако ускорение инфляции в годовом выражении до 13,5% в мае и до 15%, по оценкам регулятора, в июне оказалось выше траектории прогноза.

Показатель инфляции, как и ранее, регулятор ожидает на уровне 9,1% по итогам текущего года, 6% – по итогам 2018 года и 5% – по итогам 2019 года.

Также Нацбанк оставил неизменными целевые ориентиры по инфляции: в пределах 8% плюс-минус 2 п.п. на 2017 год и 6% плюс-минус 2 п.п. на 2018 год.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 26 мая снизил учетную ставку до 12,5% годовых, продолжив смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, когда снизил учетную ставку до 13% годовых. До этого регулятор трижды сохранял ставку на уровне 14% годовых.

Инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.