Безвизовый викенд в Европе: финансовые советы путешественникам

Решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии, вступило в силу 11 июня. Новые правила позволяют украинцам, имеющим биометрические загранпаспорта, а таких в нашей стране уже более 4 миллионов, свободно передвигаться по странам Европы 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Среди государств, которые можно посетить без предварительного оформления виз, такие страны как Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Преимуществами безвиза, по данным Министерства внутренних дел, воспользовались уже более 740 тыс. граждан нашей страны, пересекавших границу. Так что идея «махнуть» в ЕС на выходные стала реальностью, если не поддаваться расхожему мнению, что это требует длительной и тщательной финансовой подготовки.

УНИАН опросил банкиров-путешественников, которые как никто другой разбираются в финансовых вопросах, с какими денежными сложностями можно столкнуться, путешествуя по европейским странам.

Махнуть к венгерским соседям

Глава правления «ОТП Банка» Тамаш Хак-Ковач прожил в столице Венгрии Будапеште почти 20 лет своей жизни и продолжает регулярно навещать этот город с деловыми поездками и по личным делам. Передвигаться по Будапешту он предпочитает общественным транспортом, чаще метрополитеном, которых в городе три: первый на европейском континенте, построенный еще в XIX веке, а также метро советских лет и открытая пару лет назад новая линия из 10 станций.

Очень удобным новшеством, не так давно появившимся в Будапеште, банкир называет городскую сеть станций велопроката.

«Поскольку цены возрастают по мере продолжительности поездки, особенно удобно пользоваться такими велосипедами на коротких расстояниях, когда на такси ехать слишком близко, а общественным транспортом добираться неудобно»,- отмечает он.

Классическую венгерскую кухню Тамаш считает очень калорийной и предпочитает рестораны, модернизирующие национальную кухню. По его оценкам, ресторанов в Будапеште в десятки раз больше, чем в Киеве, при этом есть целый сегмент очень хороших и качественных, ради которых стоит специально посетить город, включая Onyx, Costes и Borkonyha.

«Будапешт заметно дешевле других западных городов. Цены здесь примерно на 50% ниже, чем в Лондоне, и на 30-40%, чем в находящейся неподалеку Вене. Комплексный обед в неплохом ресторане обойдется в 10-15 долл., ужин из нескольких блюд - около 40 долл. Это касается и мишленовских ресторанов, где вы оставите 100-150 евро на человека, тогда как в западных аналогах – 200-400 евро», - рассказывает Хак-Ковач.

Одно из любимых мест банкира – старый автовокзал в центре Будапешта, построенный в середине прошлого века, который превратили в развлекательный квартал, напоминающий киевский Крещатик во время Евро-2012 с изобилием ресторанов и развлечений.

«Чтобы почувствовать город, отправляйтесь на пробежку на остров Маргит. Бегать там очень комфортно: собираются люди, которые любят спорт, а вокруг острова есть беговая дорожка с отличным покрытием протяженностью около 5 км», - рекомендует Хак-Ковач.

Эстония и Швеция

«На прошлой неделе, во время поездки в Эстонию и Швецию, безвизовым режимом воспользовалась моя супруга Оксана. Главное - ощущение свободы и достоинства, ведь отныне с украинским паспортом можно свободно путешествовать по странам Европы в любое время и без визовых процедур», - рассказал директор департамента премиального банкинга «Райффайзен Банка Аваль» Евгений Демьянов.

По его словам, представители таможенной службы при пересечении границы не проверяли наличие денежных средств, ограничившись вопросами о цели путешествия и наличии обратных билетов.

При этом банкир отметил, что почти везде в Эстонии и Швеции можно рассчитываться платежной картой: в гостиницах, магазинах, музеях.

«Наличные понадобилась в Эстонии для приобретения местных сувениров. В Швеции наличные не понадобились вообще», - добавил Демьянов.

В то же время, банкир заверил, что снять наличность со своей карты можно и за рубежом, причем некоторые пакеты банковских услуг предлагают делать это бесплатно, о чем можно предварительно выяснить накануне поездки.

Сказочная Литва

«Литва - это сказочная архитектура, вкусная рыба, особенно сельдь, и свежесть Балтийского моря», - рассказывает начальник управления по продажам розничного бизнеса и управления сетью «ОТП Банка» Леся Сирота. Она советует основные статьи расходов - авиаперелет и проживание – планировать и оплачивать заранее, тогда само путешествие обойдется в сравнительно небольшую сумму.

В частности, стоимость перелета «Киев-Вильнюс» составляет до 3 тыс. грн, но при наличии специальной банковской карты для путешественников рассчитаться за билеты можно и накопленными баллами. При бронировании апартаментов для проживания заранее через сайт Airbnb оплата списывается с карты, а стоимость составит порядка 100 евро за 2 ночи.

За время своего трехдневного путешествия по Литве Леся посетила города Каунас, Клайпеду и Вильнюс, убедившись, что цены этой европейской страны весьма демократичны, а транспортное сообщение - очень удобное. Среди достопримечательностей она отметила единственный в мире музей чертей в Каунасе, парусник «Meridianas» и уникальную скульптуру Черный Призрак в Клайпеде, Остробрамскую икону Божией Матери и ансамбль Вильнюсского университета в Вильнюсе.

«Это романтический Старый город, небольшие уютные кафе, разные стили архитектуры от барокко до модерна, масса мероприятий и жизнерадостная атмосфера. А вы знали, что прообразом «доктора Айболита» был врач из Вильнюса Цемах Шабад, с которым Чуковский познакомился в Вильнюсе в 1905 году?», - рассказывает Леся.

По ее оценкам, расходы на питание в хороших ресторанах, поезда между тремя городами и на сувениры составили 40-50 евро на двоих в сутки. Но поездка оставила гораздо более ценные впечатления и воспоминания, а практически повсеместные расчеты платежной картой позволили заработать баллы на будущие путешествия и акционные розыгрыши.

Финансовые советы

Банкиры сформулировали несколько общих советов для путешественников по странам Еврозоны.

«Планируя поездку, обычно выбирают между наличными и банковской картой. Наличные все время под рукой, но карта намного безопаснее, в связи с чем, все больше людей отдают предпочтение именно банковским картам», - сказал директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса «Идея Банка» Иван Степанец.

Среди преимуществ карты банкир назвал возможность как безналичного расчета за товары и услуги, так и возможность снять наличные в необходимой валюте по более выгодному курсу, чем в зарубежных обменниках. Во избежание неприятных ситуаций при поездке за границу Степанец рекомендует располагать картой международных платежных систем MasterCard или Visa уровнем не ниже Classic или Standard, но желательно Gold и выше. Карта должна быть персонифицированной - с указанием имени и фамилии ее владельца, которые совпадают с данными загранпаспорта.

В то же время, банкир предупредил, что наличные могут понадобиться для карманных расходов, оплаты проезда в городском транспорте или покупок у уличных торговцев. Также не стоит забывать о достаточном запасе наличности при поездках в страны с неразвитой инфраструктурой или в географически труднодоступные места, оставляя карту как запасной инструмент расчетов или снятия наличных.

Начальник сектора развития карточного бизнеса «ОТП Банка» Наталия Попко советует для зарубежных поездок выбирать чиповые карты, обеспечивающие безопасность средств и простоту расчетов, а также не забывать о возможности использования интернет-банкинга для контроля и управления своими финансами.

По ее словам, можно заблаговременно открыть карту в евро или долларах, чтобы избежать конвертации средств по не всегда удобному для клиента курсу и двойной конвертации, если операция гривневой картой проводится в валюте, отличающейся от доллара и евро.

«Однако, если у клиента основной доход в гривне и у него есть гривневая карта, то мы рекомендуем использовать именно ее. В этом случае у клиента нет необходимости покупать валюту, платить дополнительные комиссии и налоги, а затем везти наличные. Имея гривневую карту, клиенту не нужно делать все эти действия – нести дополнительные расходы и чувствовать дискомфорт, связанный со страхом потери наличных денег», - отметила Попко, рекомендуя заблаговременно поинтересоваться в своем банке о конвертации и наличии дополнительных комиссий за пользование картой за рубежом.

Кроме того, она напомнила, что лимиты снятия наличных за рубежом ограничены требованиями Национального банка, в рамках которых на сегодняшний день возможно получение наличности не более эквивалента 250 тыс. грн по курсу НБУ в день, как для гривневой, так и для валютной карты.

Руководитель по развитию розничного бизнеса в "Альфа-Банке" (Украина) и «Укрсоцбанке» Алексей Пузняк рекомендует при расчетах за рубежом с применением терминала не выбирать опцию оплаты сразу в гривнях, поскольку в таком случае будет очень высокая комиссия, а попросить продавца выставить счет в евро или же валюте страны пребывания.

«В большинстве случаев дешевле платить картой, и в путешествиях по Европе наличные практически не нужны. Но если вы все-таки едете в глухую европейскую деревню, то часть денег поменяйте в Украине, чтобы иметь небольшой запас наличных, а остальные положите на карту и просто снимите их в банкомате в той стране, где вы путешествуете», - рекомендует банкир.

В «Райффайзен Банке Аваль» советуют перед поездкой предупредить свой банк, в каких странах будут производиться расчеты картой, чтобы сервисы противодействия мошенникам ее не заблокировали, а также установить собственные лимиты на снятие наличных, оплату в магазинах и Интернете. При этом лучше располагать несколькими картами различных платежных систем.

Среди дополнительных сервисов, помимо снятия наличности без комиссии, банкиры предлагают в пакете с платежной картой для путешественников получение страхового полиса, комфортные залы ожидания в аэропортах, консьерж-сервис для заказа билетов, бронирование гостиниц, обмен накопленных бонусов на авиабилеты, путешествия и подарки, а также другие привилегии.

Кроме того, бывалые путешественники советуют планировать поездку заранее, что позволит значительно сэкономить, к примеру, сократить стоимость перелета «Киев-Прага» до менее чем 50 евро в обе стороны.

Ольга Гордиенко