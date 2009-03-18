Межбанк: к 12:00 доллар вырос до 8,24/8,30 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1550/8,2850, к 11:00 сузился спрэд 8,2100/8,2800, а к 12:00 цены выросли до 8,2400/8,3050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2350/0,2400, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2360/0,2400, а к 12:00 поднялись до 0,2385/0,2415. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 34,3950 (-0,1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3015/17, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6075/10,7910, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 10,6635/10,7685, а к 12:00 ушли вверх - 10,7290/10,8275.