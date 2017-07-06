НБУ умерил аппетиты: в этом году ожидает получить от МВФ лишь $3 миллиарда

Национальный банк Украины ожидает в этом году получения еще 3 миллиарда долларов по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

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"В связи с тем, что откладывается рассмотрение ключевых законопроектов, требуемых по программе с МВФ, и сессионная активность возобновится осенью, мы ожидаем переноса одного транша на следующий год", - сказал Смолий.

По его словам, в результате ожидаемый объем финансирования от МВФ сократится с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов.

Справка УНИАН. В рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную - до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, МВФ отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 млрд долл. из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.