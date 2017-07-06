В Нацбанке оценили последствия кибератаки для украинской экономики
В НБУ отметили, что банки и другие компании, пострадавшие от действий хакеров, оперативно отреагировали на угрозу и в настоящее время в полной мере возобновили свою активность.
Национальный банк Украины не предвидит существенных последствий массированной хакерской атаки на украинские ресурсы 27 июня на экономику Украины, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
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«Мы не видим существенного влияния этого фактора на экономическую активность», - сказал Смолий.
По его словам, банки и другие компании, пострадавшие от действий хакеров, оперативно отреагировали на угрозу и в настоящее время в полной мере возобновили свою активность.
«На сегодня активность практически восстановлена, и мы не ощущаем последствий этих событий», - добавил Смолий.
Ранее в Национальном банке сообщали, что в результате массированной хакерской атаки пострадала треть украинских банков, которые уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью восстановили работу.
Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов. В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
Впоследствии, с 3 июля, отделения и сервисы банков возобновили работу в обычном режиме, при этом банкиры заявили, что основные системы и клиентские средства не пострадали. Однако эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.