Новые акцизы на табак: давай закурим, товарищ, по одной…

Желание украинской власти повышать налоги и акцизы на все, что только есть в природе, поражает своей настойчивостью. Нет бы такое рвение направить на разрешение более глобальных проблем… Но, не будем углубляться в вопросы, которые рискуют навсегда остаться риторическими, а попытаемся оценить последствия новой волны акцизных инициатив депутатов для кошелька потребителя, государственного бюджета и экономики Украины в целом.

Новое – совсем не забытое старое

Государство никогда не отказывало себе в удовольствии заработать на человеческих слабостях – начиная еще с царских времен с установления госмонополий на производство спирта и табака. Времена изменились, а нравы у государства, к сожалению, остались прежними. Как не меняются и способы воплощать свои идеи в жизнь – неожиданно, с наскока и без времени на подготовку для производителей.

Еще не прошло и трех месяцев после того, как Верховная Рада утвердила программу постепенного повышения ставок акцизного сбора на табачные изделия, рассчитанную на три года, как парламентарии снова заинтересовались возможностью внепланового повышения акцизов на табачные изделия. Как говорится, еще и чернило не высохло на прежнем документе, а законосоздатели придумывают новые правила игры на рынке. Причем фискальную политику изменяют едва ли не ежеквартально, что противоречит Бюджетному кодексу Украины.

И так, ряд народных избранников (Иван Кириленко, Олег Ляшко, Леся Оробець, Александр Доний, Владислав Каськив, Юрий Мирошниченко и Николай Томенко – как говорится, Украина должна знать своих героев) внесли в Верховную Раду законопроект об увеличении ставок акцизного сбора. Документ предусматривает существенное их повышение на табачные изделия - на 30-50% - уже с 1 мая этого года. Такое себе первомайское поздравление для производителей. Планы у инициаторов «поздравления» амбициозные. Они утверждают, что реализация их «создания» увеличит реальную цену сигарет в среднем на 20%, что приведет к уменьшению потребления на 5% (за какой период, правда, они не уточняют, как и не уточняют: 5% чего - легального потребления или потребления в целом)! Также авторы закона рассчитывают увеличить годовой доход от налогообложения табачных изделий в три раза по сравнению с 2008г. и получить в бюджет 10,6 млрд. грн. за этот год (3,7 млрд грн. сверх плана только за 9 месяцев т.г.).

Кроме того, они планируют «снизить уровень контрабанды украинских сигарет в страны ЕС и сохранить относительный паритет цен на сигареты из России, чтобы иметь время принять действенные меры против контрабанды, которую может стимулировать разница цен на сигареты в России и Украине». То есть, авторы законопроекта даже не скрывают, что их инициатива приведет к росту контрабанды.

Авторов не беспокоит факт предлагаемого ими двойного налогообложения, поскольку, согласно закону, будет облагаться налогом сначала табак, а затем и сами сигареты. И это не говоря уже о том, что в тексте законопроекта много ляпов – в документе предполагается введение новых ставок акцизного сбора с 1 мая, а в пояснительной записке все расчеты сделаны с 1 апреля. И на этом "несовпадения" не заканчиваются, что говорит либо о непрофессионализме творцов, либо и спешке.

Несмотря на то, что законопроект зарегистрирован в Верховной Раде совсем недавно - 16 марта - уже 18 марта парламент принял его за основу. Так что: готовься, внимание, старт повышения цен на сигареты!

Правда жизни

Реалии жизни выглядят совсем не так радужно, как пытаются ее обрисовать депутаты. Специалисты утверждают, что если закон вступит в силу, то специфическая часть акциза - вдвое, минимальное налоговое обязательство - втрое, а адвалорная часть - в 3,3 раза будет превышать ставки акцизного сбора в России.

По словам директора по корпоративным вопросам «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» (JTI) Дмитрия Редько, в результате принятия закона минимальная цена пачки сигарет с фильтром на рынке вырастет до 4 - 4,5 грн., тогда как в России на сегодня ее минимальная цена в гривневом эквиваленте составляет 1,44 грн.

Как отмечает эксперт, резкое повышение розничных цен приведет к коллапсу украинского рынка табачных изделий. «Инициаторы данного законопроекта категорически не хотят учитывать покупательную способность населения, которая существенно уступает не только таковой в Европе, но и в России. А акцизы в Украине уже и так выше, чем в России. Они хотят заставить потребителей платить как в Европе», - отмечает Д.Редько, и задается вопросом – «не лучше ли сначала подтянуть доходы наших потребителей до европейского уровня?».

С ним солидарен во мнении директор по корпоративным вопросам ЗАО «Филип Моррис Украина» Константин Рябенко. Он считает, что «этот закон не поможет правительству достичь снижения потребления табачных изделий и обеспечить значительный рост поступлений в бюджет. Вместо этого предлагаемая мера окажет негативное влияние на легальный рынок, стимулируя незаконную торговлю».

А моя коллега, узнав о возможном повышении, сказала знаковую фразу – «значит надо прикупить сигарет на запас». Уверена, что в условиях кризиса на перспективу повышения цен аналогичным образом отреагирует большинство курильщиков. Прямо как во времена СССР, 90-х, в целом дефицита.

Контрабандные перспективы

Как говорится, свято место пусто не бывает. Как только появится экономическая выгода ввозить контрабандой сигареты (кстати, она еще и не пропала), поток «чужой» продукции остановить будет невозможно. Ведь не нужно забывать, что Украина – не необитаемый остров, добраться на который можно только вплавь и без багажа. Уже сегодня для любого желающего не проблема приобрести российские сигареты, причем именно с акцизной маркой северного соседа. «Магазин» находится в любом подземном переходе, вдоль автодорог, вблизи рынков… Соседи (Россия и Молдова) всегда рады придти нам на помощь и угостить своим табачком. По подсчетам экспертов, минимум треть рынка уйдет в тень.

По мнению финансового аналитика Astrum Investment Management Евгения Окши, в результате повышения акциза произойдет увеличение серого импорта табачной продукции из соседних стран, а также смещение потребительского спроса в сторону более дешевых видов сигарет. «В условиях падения реальных доходов населения, повышение стоимости сигарет в результате почти двукратного увеличения акцизного сбора, может сопровождаться падением официальных продаж и повышением популярности более дешевой нелегально ввезенной табачной продукции», - отмечает Е.Окша.

Не нужно быть великим экономистом, чтобы понимать, что во время финансового кризиса и нестабильной экономической ситуации нельзя проводить какие-либо резкие изменения в фискальной политике. Если в другое время такие резкие маневры могут пройти более-менее безболезненно, то в теперешней ситуации это может угрожать существованию легальной табачной отрасли.

По мнению директора ассоциации «Союз оптовых производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) Владимира Демчака, легальные производители табачных изделий задумаются, стоит ли им вообще производить табачные изделия в Украине, «а не вынести ли свое производство за пределы Украины, а в Украину импортировать готовую продукцию». Как считает эксперт, в условиях нестабильного законодательства, которое пытаются менять каждые пару месяцев, ни одно предприятие нормально работать не может.

Как подчеркивает К.Рябенко, «для нас, крупного инвестора, налогоплательщика и работодателя, очень важен долгосрочный подход к формированию налоговой политики, стабильность и предсказуемость развития законодательства». А на нет и суда нет…

Заместитель заведующего оперативно-аналитического отдела Национального института стратегических исследований Сергей Киселев отметил, что если у людей будет возможность курить нелегальную, но более дешевую продукцию, то мало кто будет руководствоваться какими-то моральными принципами. Люди просто перейдут на «серый» продукт.

Эксперт не исключает сокращения легального производства, поскольку легальному производителю конкурировать с контрабандой и нелегальным производством сложно, если не невозможно в принципе. А сокращение легального производства в свою очередь может привести к снижению ряда поступлений в бюджет – налогов и сборов с заработной платы, НДС, налога на прибыль. «Учитывая эти потери, выигрыш в 4 млрд. грн., о котором говорят авторы проекта, находится под большим сомнением», - отметил С.Киселев.

Спрогнозировать объем контрабанды и потерь бюджета эксперты пока не берутся, но, по словам Д.Редько, разбалансирование акцизной нагрузки однозначно приведет к контрабанде сигарет в Украину по образу и подобию 1998-99 годов, когда до 40% рынка Украины было заполнено контрабандным российским товаром.

Откуда растут ноги у акциза

Надеяться на то, что украинцы после подорожания сигарет станут меньше курить, не приходится. Уже много раз история показывала – запрет гонит в тень потребителя и производителя. Вспомним пресловутую кампанию по борьбе в алкоголизмом, развернутую в СССР еще в 80-х. От порока она так и не избавила, зато ее последствия экономика расхлебывает до сих пор, пытаясь привить населению культуру винопития и восстанавливая загубленные виноградники.

Но ведь дыма, то бишь, акциза, без огня не бывает. Кому же выгодна эта акцизная нестабильность и нападки на табачную промышленность? С одной стороны это выгодно организациям, «живущим» на разнообразные гранты. Они должны демонстрировать определенную работу в плане повышения акциза, чтобы предъявить какие-то результаты и доказывать, что являются не просто «грантопроедателями».

Но нельзя исключать, что и у определенного числа власть имущих могут быть свои интересы. Эксперты уверяют, что производить нелегальную продукцию очень выгодно, потому что разница в ценах с уплатой акцизов и без их уплаты - существенная. К примеру, на сегодня в Украине нелегально производится марка сигарет Джин Линг (Jin Ling), которая полностью уходит за рубеж, и на этом зарабатываются колоссальные деньги. Для этих производителей может быть выгодно потеснить «легалов» рынка и открыть для себя часть украинского рынка.

Можно ожидать, что повышение акциза на табачные изделия приведет к «подъему» приусадебного сельского хозяйства – курильщики будут выращивать табак дома в кадушках или на дачах. И не примите это за шутку. Вся Европа при их ценах на табачные изделия не взялась за здоровый образ жизни, а просто перешла на махорку и самокрутки. С соответствующим влиянием на здоровье. Помню, как одна моя знакомая из Франции, приехавшая погостить в прошлом году в Киев, с удовольствием курила украинскую Ватру без фильтра, приговаривая, что эта сигарета намного лучше, чем их махорка – все, что кроме, очень дорого на ее родине. А с учетом нашего стремления в Европу, то ли еще у нас впереди!

*** Получить официальное видение контрабандных перспектив у Государственной таможни Украины не удалось. Пресс-служба ведомства на телефонные звонки не отвечала и на письменные запросы тоже. Неужели подсчитывает грядущую прибыль?..

Марьяна Коваль (УНИАН)