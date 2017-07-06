Международные резервы Украины выросли до $18 миллиардов

Международные резервы Украины вследствие благоприятной ситуации на валютном рынке выросли до 18 млрд долл.

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Как отмечается в материалах Национального банка Украины, в том числе пополнение резервов стало возможным благодаря выкупу регулятором излишков валюты на межбанковском валютном рынке, и с начала года регулятор купил на 1,3 млрд долл. больше, чем продал.

Ранее Национальный банк ухудшил прогноз уровня международных резервов на текущий год, ожидая роста резервов до 20 млрд долл., но при этом повысил прогноз на 2018 год до 27,1 млрд долл. и на 2019 год – до 25,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 июля 2017 года составили 17,97 млрд долл. США в эквиваленте, что на 2% выше показателя на 1 июня и на 16% выше показателя на начало года.